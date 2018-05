Germania, controllo antidoping a sorpresa

Controllo antidoping a sorpresa per i giocatori della Nazionale di calcio della Germania durante il raduno pre-mondiale ad Appiano in Alto Adige.

Martedì mattina alle 7 i controllori della Fifa si sono presentati all'albergo dove alloggia la Mannschaft. I 26 giocatori sono stati sottoposti a prelievo di sangue e urine. La Germania campione del mondo in carica resterà in Alto Adige fino al 7 giugno e successivamente volerà in Russia per prendere parte ai Mondali. Lo riporta l'Ansa.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 12:25