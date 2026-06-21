Germania-Costa d’Avorio, moviola: Nagelsmann indiavolato e graziato, due gol annullati ai tedeschi e potevano essere tre

La prova dell’arbitro Juan Gabriel Benitez al Toronto Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto paraguaiano non ha estratto alcun cartellino

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Troppo timida la prova dell’arbitro Benitez che a volte rischia di farsi sfuggire il match dalle mani. Due gol annullati alla Germania e nessun ammonito, nonostante la gara molto intensa tra Germania e Costa d’Avorio. Vediamo cosa è successo al Toronto Stadium.

Germania-Costa d’Avorio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Proteste all’11’ su un eventuale tocco di mano di Brown in area di rigore ma dopo un veloce check del Var l’arbitro lascia giocare. Al 22′ la Germania passa in vantaggio: su azione da corner Pavlovic anticipa Fofana e segna, il gomito però lo disturba e il portiere africano resta a terra: giusto annullare. Violente proteste di Nagelsmann, che saranno una costante della partita. Regolare al 30′ il gol dell’ex Milan Kessie.

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Il secondo gol annullato ai tedeschi

Al 38′ proteste tedesche per una ripartenza avversaria nata da una pressione troppo sostenuta. Al 38′ Havertz mette in porta un tap-in su assist di Wirtz, ma l’arbitro ferma tutto per un fallo a inizio azione di Musiala: ingenuità di Benitez che poteva fischiare prima e che appare troppo permissivo. Al 48′ Musiala dopo due dribbling perde l’equilibrio e dopo un leggero contatto al limite dell’area cade a terra, per l’arbitro non c’è alcun fallo.

Le proteste di Naglesmann

Fallo da ammonizione di Sangare su Amiri, regola del vantaggio applicata e non fermandosi mai il gioco il cartellino viene “dimenticato”.Al 68′ regolare il pari di Undav. Protesta vivace di Nagelsmann perché Fofana rimane a terra su un corner, dopo essersi scontrato però con un compagno: da questo momento in poi le sue giocate verranno accompagnate da fischi dal pubblico tedesco. Il ct tedesco poi si infuria nuovamente perché Singo rientra in campo per stare a terra e perdere tempo a suo giudizio. Violento e misteriosamente impunito il duro faccia a faccia con il IV uomo.

I dubbi sul gol partita

Al 94′ il gol-partita: Nmecha imbuca centralmente per Undav; l’attaccante tedesco stoppa di destro, si gira sul sinistro e insacca. Dubbi per una possibile posizione di fuorigioco ma stavolta per arbitro e Var è tutto regolare. C’è Konan, mal posizionato che tiene in gioco tutti. Dopo il recupero finisce 2-1 per la Germania.

Chi è l’arbitro Benitez

Juan Gabriel Benítez è un arbitro paraguaiano nato ad Asunción il 23 ottobre 1982. Prima di intraprendere la carriera arbitrale, ha giocato a pallacanestro e ha rappresentato il Paraguay nelle categorie inferiori. La sua carriera ai massimi livelli del calcio paraguaiano è iniziata nel 2015, quando ha cominciato ad arbitrare partite nella Divisione d’Onore della Federazione calcistica paraguaiana, affermandosi gradualmente come uno degli arbitri più validi del paese. Nel 2019 ha conseguito il patentino FIFA e ha iniziato ad arbitrare partite internazionali CONMEBOL. Da allora ha diretto incontri in Copa Libertadores, Copa Sudamericana, nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali e nella Copa América 2024 , ha diretto anche diverse partite di Copa Libertadores e incontri di qualificazione ai Mondiali del 2026 .

L’arbitro non ha ammonito alcun calciatore

Coadiuvato dagli assistenti Cardozo e Saldivar con il lettone Alturias IV uomo l’arbitro del match non ha estratto alcun cartellino.