Germania nervosa e vincente, Costa d'Avorio sprecona: Undav ribalta Kessie. Furia Adani: "Lo cambierei subito"

Ribaltone nella ripresa dopo proteste e polemiche continue sull'arbitraggio del paraguaiano Benitez: anche il commentatore Rai si associa alle critiche al direttore di gara.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Germania in festa: dopo due eliminazioni di fila al primo turno dei Mondiali, ha ottenuto la certezza della qualificazione ai sedicesimi con un turno d’anticipo. Merito della sofferta vittoria in rimonta su una Costa d’Avorio bella e impossibile per un tempo, sprecona nella ripresa. Due a uno il finale: alla rete di Kessie, vecchia conoscenza del calcio italiano, nella prima frazione di gioco ha fatto da contraltare la doppietta di Undav nel secondo. Polemiche per la direzione dell’arbitro ed enorme rammarico degli ivoriani per un’occasionissima non sfruttata da Adingra poco prima del gol del 2-1, in pieno recupero.

La Germania protesta, la Costa d’Avorio segna

Qui le scelte dei due CT. Sin dai primi minuti del primo tempo i tedeschi mantengono l’iniziativa, con gli ivoriani pronti a ripartire in contropiede. Proteste della Germania per un gol annullato a Pavlovic al 22′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Kimmich: l’arbitro, il paraguaiano Benitez, vede un contatto col portiere Fofana sullo stacco del difensore e non convalida la rete. Regolare, invece, il vantaggio della Costa d’Avorio al 30′: cross di Diomande, Brown ribatte in modo prodigioso la prima conclusione di Diallo, sulla respinta però è bravissimo Kessie a ribadire in gol. Altra marcatura annullata al 38′: Havertz insacca su invito di Wirtz, ma il direttore di gara ferma tutto per un fallo precedente su Kossonou.

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Tutti contro l’arbitro Benitez: anche Adani in tv

Una decisione, quella dell’arbitro sudamericano, capace di scatenare le proteste plateali non solo del CT tedesco Nagelsmann, ma anche quelle – altrettanto vistose – di Adani, spalla di Rimedio nella telecronaca Rai. “Lo cambierei all’istante l’arbitro. Perché ha fatto andare avanti l’azione, per cosa? Lui l’ha visto il fallo, è sotto i suoi occhi. Il fallo su Kossonou è evidente, perché ha fatto andare avanti l’azione?“. Una filippica conclusa dalla spiegazione dello stesso Rimedio, che ha chiarito come la “ratio” degli arbitri negli ultimi anni sia quella di lasciar andare comunque avanti l’azione in vista di una eventuale review.

Gli “Elefanti” sprecano, Undav salva i tedeschi

Nella ripresa gli “Elefanti” sprecano una serie di favorevoli occasioni in fase di ripartenza e, puntuale, arriva la rete del pareggio tedesco al 23′: traversone dalla destra di Amiri per un altro dei nuovi entrati, Undav, e pallone in rete. La Germania insiste, gli ivoriani si difendono con ordine e continuano a punzecchiare i rivali in contropiede. Altro episodio controverso al 35′: Singo, autore di un’ottima prestazione deve uscire per infortunio ma i tedeschi protestano ferocemente per presunte “perdite di tempo”. “Un continuo dall’inizio, Nagelsmann in questo è davvero insopportabile“, la tirata d’orecchie di Rimedio. Nel finale ancora Undav a segno sul filo del fuorigioco per il 2-1 che lancia i tedeschi ai sedicesimi.