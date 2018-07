Germania, deciso il futuro di Joachim Low

La Germania non cambia dopo il disastroso Mondiale in Russia e riparte da Joachim Low.

Sarà ancora lui il commissario tecnico che cercherà di portare i tedeschi ai prossimi Europei del 2020: il 58enne originario di Schönau può contare su un contratto fino al 2022 rinnovato proprio prima della partenza per la Russia.

Con molta probabilità Low non convocherà più alcune colonne della Germania come Boateng, Khedira, Muller e Ozil che sembrano aver finito il loro percorso in nazionale.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 12:55