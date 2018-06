Germania eliminata, l'Italia gode

In questo Mondiale anomalo senza Italia, ai tifosi azzurri non resta che gufare. E se finora contro la Francia è andata male, con l'odiata rivale Germania è stato un successo: la Nazionale di Loew è stata infatti eliminata dalla rassegna iridata dopo la clamorosa sconfitta contro la Corea del Sud e per la prima volta non supererà la fase a gironi del torneo. Dopo l'uscita dei tedeschi in rete è un fiorire di sfottò, prese in giro e meme nei confronti dei campioni del mondo del 2014.

Nel mirino dei supporters italiani, tra i tanti, l'ex campione tedesco Michael Ballack, che il 13 novembre 2017 celebrò l'eliminazione degli Azzurri per mano della Svezia nello spareggio con una serie di tweet di festeggiamenti che irridevano i ragazzi di Ventura. Il web non ha dimenticato e ha rilanciato quei post, con un corollario di prese in giro ("Come stai Miché").

Un altro ex campione tedesco particolarmente bersagliato dagli italiani è Bastian Schweinsteiger, che prima del Mondiale provocò gli Azzurri indicando l'Italia come favorita. Nell'occasione, Materazzi gli rispose per le rime: "Swanzi siamo favoriti come te a Dortmund nel 2006 !!! Ti ricordi quando hai mangiato la pizza?".

Ma non sono solo i tifosi azzurri ad esultare per la sconfitta della "Mannschaft". Anche i brasiliani, vittime della cocente sconfitta per 7-1 nella semifinale dell'edizione 2014 per mano dei tedeschi, hanno celebrato la disfatta tedesca. A suggellare lo storico ko dei teutonici l'ex attaccante inglese Lineker, via Twitter: "Il calcio è un gioco semplice: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, e alla fine la Germania non sempre vince. La versione precedente è storia".

SPORTAL.IT | 27-06-2018 20:30