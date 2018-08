Germania, Gomez dice addio alla nazionale

Mario Gomez non giocherà più nella nazionale della Germania.

L’attaccante classe 1985 ha comunicato la sua decisione con un post sul proprio profilo ufficiale di Facebook.

Di seguito il messaggio completo: “Con la partecipazione alla Coppa del Mondo in Russia ho realizzato un sogno enorme, anche se l'eliminazione ci ha profondamente delusi. E' stato un grande onore giocare per la Nazionale tedesca. E' arrivato il momento di lasciare spazio a tanti giovani talentuosi e vogliosi di realizzare il loro sogno. Io sarò sempre legato a questa squadra e sarò sempre un grande tifoso della Nazionale. Solo se l'allenatore avrà bisogno e mi sentirò ancora in condizione di poter aiutare, sarò pronto. Perché il mio amore per la Germania resta intatto. Ma ora è il momento dei saluti".

SPORTAL.IT | 05-08-2018 22:20