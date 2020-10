Germania, Hector si ritira dalla Nazionale per motivi personali

A soli 30 anni Jonas Hector ha annunciato l’addio alla Nazionale tedesca.

Questo il comunicato della Federazione: “Il capitano del Colonia, Jonas Hector, conclude la sua carriera nella nazionale tedesca per motivi personali. Lo ha annunciato il 30enne Ct della nazionale Joachim Löw”.

Oliver Bierhoff, Direttore delle squadre nazionali e dell’Accademia, ha congedato Jonas Hector con queste parole: “Ho grande rispetto per la decisione di Jonas Hector. Oltre a tutte le sue qualità sportive, abbiamo sempre apprezzato il suo grande carattere, la calma e la fiducia in lui. Con Jonas potresti riflettere anche su argomenti al di fuori del calcio. Non ha mai dimenticato da dove viene e ha vissuto i valori della nostra squadra. Sarà sempre il benvenuto nella squadra DFB anche dopo la sua carriera. Gli auguro tutto il meglio e tanto successo nei suoi prossimi impegni con l’1. FC Köln e personalmente”.

Con la Germania, dopo il debutto nel 2014, Hector ha giocato complessivamente 43 partite. Gli appassionati italiani lo ricordadno soprattutto per il gol su rigore che decise il quarto di finale di Euro 2016.

OMNISPORT | 15-10-2020 23:16