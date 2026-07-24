Presentato il nuovo allenatore della nazionale tedesca, alla Red Bull andrà l'indennizzo di un milione, il dg sarà Mertesacker

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Jurgen, basta la parola. Ma per avere Klopp sulla panchina della nazionale tedesca, dopo il flop ai Mondiali, la Federcalcio ha dovuto sudare e non poco. Oltre a dover convincere l’ex tecnico del Dortmund e del Liverpool è stato necessario un gentlemen’s agreement con la Red Bull, di cui Klopp era il dg. Ruoli impossibili da conciliare per cui si è arrivati alla rescissione anticipata del contratto. La Federazione calcistica tedesca donerà un milione di euro alla Fondazione RB ‘Wings for Life’ e tre partite della nazionale tedesca si disputeranno a Lipsia. Il contratto con Klopp con la Germania scadrà nell’estate del 2030 ed entrerà in vigore il 15 agosto. Il neo-ct è stato presentato oggi e ha messo subito le cose in chiaro.

L’avviso alla stampa

La federcalcio ha confermato gli allenatori in seconda Krawietz, Lijnders e Bender mentre Mertesacker assumerà la carica di Direttore Generale Sportivo a partire dal 1° gennaio 2027. Già in passato la Germania aveva pensato a Klopp come ct “ma allora non aveva funzionato”. Lui si dice felice ed emozionato ma mette subito le cose in chiaro, facendo appello al senso di comunità e coinvolgendo i media. “Avremo bisogno anche di voi ma patti chiari su quello che scrivete. Il giorno in cui non mi vorrete più, ditelo. E me ne andrò. Senza indennità di fine rapporto. Se domani direte che sono un incapace, me ne andrò. Se la DFB (Federazione calcistica tedesca) dice che sono un incapace, me ne andrò. Se vi comporterete male e non lascerete in pace la mia famiglia, me ne andrò. Criticatemi pure se qualcosa non funziona. Sarò felice di lavorarci su. È vostra responsabilità non fraintendermi continuamente, daò risposte stupide se verranno poste domande stupide”.

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La promessa ai giocatori

Sul piano operativo Klopp spiega di voler “cambiare le cose senza ricorrere a rivoluzioni. Il pressing alto sarà un elemento chiave, così come una formazione stabile e una strategia chiara. e squadre che hanno vinto il torneo giocavano con quattro difensori. Lo faremo anche noi. Sfrutteremo anche le fasce. I registi di oggi giocano sulle fasce. Non abbiamo giocatori come Mbappé, Doué, ma possiamo comunque battere squadre come la Francia. I giocatori avranno opportunità che nemmeno si aspettano. Perché mi piace essere audace. Lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Sono entusiasta di lavorare con ragazzi che praticano uno stile di calcio che piaccia a tutti.

Non sempre il successo è immediato, ma voglio essere sicuro che dopo la partita, la gente torni a casa e dica: Wow! Chiunque abbia i requisiti per giocare in nazionale dovrebbe impegnarsi al massimo, perché li terrò d’occhio. Se immagino che saremo campioni del mondo tra quattro anni, mi sento bene. Se lo facciamo tutti insieme, e immaginiamo che sarà così, il giorno dopo il vicino non sarà così antipatico, il tempo non sarà così brutto”

Nessun contatto con l’ex commissario tecnico della nazionale Nagelsmann, che aveva duramente criticato durante i Mondiali: “Non c’è stato alcuno scambio di battute. Ho il massimo rispetto per lui. Il giorno di quel commento è stato uno dei peggiori della mia vita. Avrei preferito evitarlo. Mi sono scusato e le mie scuse sono state accettate. Non credo ci siano rancori. Gli auguro tutto il meglio. Penso che oggi sia un buon giorno per Julian, perché questo capitolo è ormai chiuso.”

I primi impegni di Klopp

Le prime partite internazionali di Klopp si giocheranno tra due mesi. A fine settembre, la nazionale tedesca esordirà nella prossima edizione della Nations League con quattro partite contro Olanda, Serbia e due contro la Grecia.