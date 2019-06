Germania implacabile, Spagna e Cina non si fanno male

La Germania è implacabile ai Mondiali femminili di calcio.

La nazionale tedesca chiude infatti a punteggio pieno il Girone B con una vittoria tanto netta quanto meritata contro il Sudafrica. Il risultato finale è di 4-0, con reti segnate per le teutoniche da Leupolz, Dabritz, Popp e Magull.

Nessun problema dunque per la Germania, che già era certa del passaggio agli ottavi di finale raggiungendoli però con un cammino fin qui immacolato. Non altrettanto per Spagna e Cina, le altre due squadre del raggruppamento che però sono a loro volta entrambe sicure di proseguire il proprio cammino nella competizione.

La sfida tra iberiche e asiatiche termina infatti 0-0, con entrambe le squadre a quota 4 punti. Ma se la Spagna passa naturalmente il turno come seconda del girone, la Cina sa già che sarà tra le migliori terze classificate e quindi prenderà a sua volta parte agli ottavi.

