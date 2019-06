Germania in semifinale, la Danimarca non elimina gli Azzurrini

Germania-Austria 1-1 e Danimarca-Serbia 2-0. Questi i risultati della domenica sera degli Europei Under 21, che tengono ancora l'Italia di Luigi Di Biagio aggrappata alla competizione.

I tedeschi centrano le semifinali con il minimo sforzo: basta infatti il pareggio per avere la certezza del passaggio del turno. Partita aperta al 14' dal solito Waldschmidt, una delle grandi realtà del torneo: il numero 10 teutonico riceve palla a 25 metri dalla porta, si gira e infila una sassata di sinistro nel sette. Al 24' una folle uscita di Nubel su Kalajdzic provoca il calcio di rigore trasformato da Danso e che chiude la partita.

Occhi azzurri apertissimi invece su ciò che avviene a Trieste, dove la Danimarca batte la Serbia per 2-0. E un 3-0 avrebbe provocato la matematica eliminazione per l'Italia: al 21' Bruun Larsen porta in vantaggio gli scandinavi con un gran destro da posizione defilata, nella ripresa è proprio lui su calcio d'angolo a regalare a Rasmussen il pallone del raddoppio, che il centrale trova in mischia al 51'. Poi Billing segna la rete che sarebbe fatale per gli Azzurrini, ma il Var lo annulla. Skov e Christensen mancano il 3-0 nei minuti di recupero, e l'Italia può ancora respirare.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 23:26