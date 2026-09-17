Il nuovo ct della Germania sorprende convocando due rose diverse per le quattro partite in Nations League: Woltemade c’è, Tresoldi resta fuori. Ter Stegen è l’erede di Neuer

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Jurgen Klopp stravolge il modo di fare il ct e indica la via a Roberto Mancini. Prime convocazioni col botto per il neo selezionatore della Germania, reduce dal flop da un nuovo flop Mondiale: l’ex Liverpool, tornato in pista dopo l’esperienza da Head of Global Soccer di Red Bull, rivoluziona subito il concetto di ct, chiamando addirittura 44 calciatori. Sì, avete letto bene: 44. Ventiquattro per le prime due partite di Nations League contro Olanda e Grecia e altri 20 per i successivi impegni contro Serbia e di nuovo contro gli ellenici. Una buona notizia per l’Italia: non c’è Tresoldi. Al contrario, Klopp ha deciso di puntare sull’attaccante della Juventus Woltemade, mentre spicca l’assenza del miglior calciatore tedesco all’ultima rassegna iridata.

Germania, Klopp cambia tutto: 44 convocati, Mancini lo copierà?

Beh, Klopp sa come sorprendere. Le sue prime convocazioni hanno suscitato non poco scalpore, perché prevedere due blocchi di calciatori per affrontare le prime quattro partite della sua era è qualcosa di inedito. Evidentemente l’ex tecnico di Borussia Dortmund e Liverpool vuole valutare da vicino tutti gli uomini a sua disposizione per poi procedere a una scrematura della rosa e puntare su un blocco più ridotto.

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In attesa delle prime convocazioni di Mancini, attese nella giornata di venerdì, chissà che Klopp non si riveli fonte d’ispirazione per il ct dell’Italia o altri colleghi. Del resto, è la prima volta che le nazionali si ritrovano ad affrontare così tante impegni durante la nuova maxi sosta (dal 21 settembre al 6 ottobre) 2026 varata dalla FIFA.

Sì a Woltemade, no a Tresoldi: le scelte di Klopp

Nelle ultime ore dalla Germania si erano susseguite le voci che davano Klopp intenzionato a convocare l’italo-tedesco Nicolò Tresoldi per soffiarlo agli azzurri. Invece, il 22enne attaccante del Bruges non figura nelle due rose scelte dall’allenatore per la Nations League. C’è, invece, Woltemade, che spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista tanto nella sua nazionale quanto nella Juventus, con Spalletti pronto a promuoverlo titolare per fronteggiare la crisi di Kolo Muani. In difesa non poteva non essere convocato il difensore dell’Inter Bisseck.

Germania, i convocati di Klopp:

La prima squadra:

Portieri: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc ter Stegen (Ajax)

Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Besiktas), Marc ter Stegen (Ajax) Difensori: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stoccarda)

Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Nathaniel Brown (Bayern Monaco), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Monaco), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stoccarda) Centrocampisti: Nadiem Amiri (Mainz 05), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stoccarda), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United)

Nadiem Amiri (Mainz 05), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stoccarda), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Lennart Karl (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford), Anton Stach (Leeds United) Attaccanti: Younes Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), Kai Havertz (Arsenal)

La seconda squadra:

Portieri: Noah Atubolu (Eintracht Francoforte), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Monaco)

Noah Atubolu (Eintracht Francoforte), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern Monaco) Difensori: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Lipsia), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), David Raum (Lipsia), Malick Thiaw (Newcastle)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (Lipsia), Finn Jeltsch (Stoccarda), Maximilian Mittelstädt (Stoccarda), David Raum (Lipsia), Malick Thiaw (Newcastle) Centrocampisti: Karim Adeyemi (Barcellona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (Lipsia), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool)

Karim Adeyemi (Barcellona), Mika Baur (Celtic Glasgow), Tom Bischof (Bayern Monaco), Said El Mala (Colonia), Brajan Gruda (Lipsia), Vitaly Janelt (Brentford), Felix Keidel (SV Elversberg), Aleksander Pavlovic (Bayern Monaco), Derry Scherhant (Friburgo), Florian Wirtz (Liverpool) Attaccanti: Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte), Nick Woltemade (Juventus)

Il primo gruppo, composto da 24 giocatori, affronterà Olanda e Grecia. Gli altri 20 si aggregheranno prima della sfida con la Serbia, mentre una parte del primo gruppo lascerà il ritiro dopo le prime due gare. Alcuni giocatori, tra cui Musiala, Gnabry e Schlotterbeck, resteranno invece a disposizione di Klopp.

L’erede di Neuer, le novità e l’esclusione a sorpresa

Klopp ha scelto l’erede di Neuer: toccherà all’ex Barcellona Marc ter Stegen, oggi all’Ajax, essere promosso titolare e difendere i pali della Germania. Undici, invece, i calciatori che si preparano al debutto in nazionale: Keidel, Jeltsch, Behrens, Rosenfelder, Treu, Scherhant, Engelhardt, Conté, Ebnoutalib, Janelt e Baur. A questi si aggiungono altri cinque giocatori ancora senza presenze in nazionale maggiore. Tra i 44 convocati non hanno trovato spazio il capitano dello Stoccarda Deniz Undav, autore di tre gol al Mondiale nordamericano, il capitano dell’Hoffenheim Oliver Baumann e Leroy Sané del Galatasaray.