Germania ko in Austria con Neuer titolare

Sconfitta in casa dell’Austria per la Germania del commissario tecnico Joachim Low, che però può sorridere per il pieno recupero di Manuel Neuer.

Il portiere del Bayern Monaco ha disputato tutta la partita, ma nonostante ciò la sua nazionale ha perso dopo il vantaggio iniziale firmato da Mesut Ozil all’11esimo.

Nella ripresa la squadra di casa ribalta il risultato con le reti al 53esimo di Martin Hinteregger e al 69esimo di Alessandro Schopf.

Il calcio d’inizio della gara è stato rinviato per ben due volte per la violenta pioggia che ha colpito la città di Klagenfurt.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 22:55