Germania, Kroos bastona Sanè

Dal ritiro della Germania Toni Kroos ha voluto dir qualcosa al connazionale Sanè: "Ha mezzi incredibili, può essere una risorsa importante per noi ma deve ancora crescere tanto".

"Ha tutte le qualità per diventare un giocatore di livello mondiale – continua il centrocampista del Real Madrid – ma a volte il suo linguaggio del corpo non è buono: se perdiamo o vinciamo il suo atteggiamento è lo stesso. Eppure dovrebbe cambiare a seconda del risultato".

Il 22enne del Manchester City non ha mai inciso in nazionale, dove ha collezionato appena undici presenze senza riuscire a segnare nemmeno un gol. Quest'anno Low ha deciso di non convocarlo per la sfortunata esperienza in Russia.

SPORTAL.IT | 06-09-2018 13:00