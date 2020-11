Germania, Loew resta ma c'è un'ombra pesante

Nonostante la conferma da parte della DFB, sul futuro di Joachim Loew come commissario tecnico della Germania arriva un’ombra pesantissima, quella di Jurgen Klopp.

A rivelarlo è la testata ‘QS’, che conferma il malcontento generale, in Germania, per le prestazioni della nazionale teutonica negli ultimi tempi. Un malumore amplicifato in modo esponenziale dallo 0-6 di Siviglia contro la Spagna, in cui i tedeschi sono stati surclassati dal primo all’ultimo minuto.

Klopp è legato al Liverpool da un contratto che scade nel 2024, ma è tutta da verificare la sua ‘resistenza’ a un richiamo da parte della nazionale del suo Paese.

OMNISPORT | 19-11-2020 11:31