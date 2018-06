Germania, Loew sotto choc pensa all'addio

Joachim Loew potrebbe lasciare la carica di commissario tecnico della Germania dopo il clamoroso flop in Russia.

"Ovviamente devo assumermi la responsabilità di quello che è successo. Ho bisogno di un paio di ore per capire. Non mi sarei aspettato una sconfitta con la Corea del Sud, ero ottimista. Anche per me la delusione è enorme. Il futuro? Aspetto domani, ci sono delle decisioni da prendere e ci saranno dei colloqui".

"È una enorme delusione, c'è silenzio totale nella squadra, non siamo ancora in grado di dire nulla. È difficile spiegare perché non ce l'abbiamo fatta", sono le parole del ct, che non riesce a spiegarsi la debacle.

SPORTAL.IT | 27-06-2018 19:15