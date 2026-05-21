Germania, il Milan fa perdere i Mondiali a Fullkrug: torna Neuer ma Nagelsmann spiazza, le convocazioni

Niente Mondiali per il centravanti rossonero che alla corte di Allegri ha segnato un solo gol e collezionato tanta panchina. Dopo due anni di assenza Neuer si riprende la Germania

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A gennaio aveva accettato la sfida Milan con l’intenzione di riprendersi la nazionale in vista dei Mondiali. Ma è andata malissimo: per Fullkrug un solo gol, tanta panchina alla corte di Allegri e l’inevitabile esclusione dalla lista dei convocati della Germania. Due le mosse sorprendenti di Nagelsmann: la prima riguarda il clamoroso ritorno di Neuer, la seconda le scelte in attacco. Ecco con quale rosa la Die Mannschaft affronterà il Gruppo E della rassegna iridata, che comprende l’esordiente Curaçao, la Costa d’Avorio e l’Ecuador.

Germania, è tutto vero: Neuer torna per i Mondiali

Complice la caduta in disgrazia di Ter Stegen a causa degli infortuni, Nagelsmann ha deciso di scommettere tutto sul ritorno del totem Neuer, che due anni fa – in seguito alla sconfitta contro la Spagna nei quarti di Euro 2024 giocati in casa – aveva annunciato l’addio alla Germania. Nel calcio, però, si cambia idea in fretta.

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Il portierone del Bayern Monaco – 40 anni – non si è sottratto alla chiamata del ct: dopo il fallimento ai Mondiali 2022 in Qatar con l’eliminazione alla fase gironi, per il riscatto c’è bisogno soprattutto di certezze. E chi meglio di Neuer, reduce dalla sua tredicesima Bundesliga vinta e da una semifinale di Champions League, può garantire tutto questo?

La seconda giovinezza di Neuer e il record nel mirino

Chi ha detto che a 40 anni bisogna dedicarsi ad altro? Il classe 1986 nato a Gelsenkirchen ha vissuto un finale di stagione pazzesco, e non solo per il titolo vinto in patria. Ha infatti prolungato il contratto col Bayern Monaco fino al 2027 e avrà anche l’opportunità di partecipare alla sua quinta Coppa del Mondo.

Se dovesse scendere in campo, diventerà il secondo portiere a giocare in cinque edizioni diverse del Mondiale, dopo il messicano Antonio Carbajal, che ci riuscì tra il 1950 e il 1966.

Milan, delusione Fullkrug: niente Mondiali

La scelta Milan si è rivelata un boomerang per Fullkrug, che, a 33 anni, ha perso l’ultimo treno utile per i Mondiali. L’ex West Ham paga lo scarso impiego da parte di Allegri, che lo ha schierato titolare solamente in 3 delle 19 presenze totali accumulate da inizio gennaio.

Un solo gol contro il Lecce per il centravanti tedesco che, invece, con la Germania ha sempre fatto bene. Lo dimostrano i numeri: 14 reti in 24 gettoni, di cui due – contro Costa Rica e Spagna – quattro anni fa in Qatar. Nella crisi tecnica che ha investito i rossoneri Fullkrug non è riuscito a emergere, finendo fuori dalla lista dei convocati.

Nagelsmann spiazza con le convocazioni

La Germania è chiamata al riscatto dopo gli ultimi tornei deludenti. Per raggiungere lo scopo, Nagelsmann ha preferito puntare sul talento di giocatori offensivi, anziché su centravanti veri e propri. Decisamente un azzardo, soprattutto in caso di partite bloccate, quando un bomber di razza può fare la differenza.

Lì davanti il ct ha scelto Musiala, Wirtz, che a Liverpool non è riuscito a ripetere quanto di buono mostrato col Bayer Leverkusen, Sané e Havertz. Oltre a Fullkrug, l’altro grande escluso è Kleindienst: al loro posto è stato preferito il 18enne e nuovo gioiello del Bayern Monaco Lennart Karl. A centrocampo c’è Goretzka, sogno proibito di Inter, Milan e Juventus.

I 26 convocati della Germania

Portieri:

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Oliver Baumann (Hoffenheim)

(Hoffenheim) Alexander Nübel (Stoccarda)

Difensori:

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

Jonathan Tah (Bayern Monaco)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

David Raum (Lipsia)

Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte)

Malick Thiaw (Newcastle)

Centrocampisti:

Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco)

Leon Goretzka (Bayern Monaco)

Angelo Stiller (Stoccarda)

Nadiem Amiri (Mainz)

Pascal Gross (Brighton)

Attaccanti: