Germania, il Milan fa perdere i Mondiali a Fullkrug: torna Neuer ma Nagelsmann spiazza, le convocazioni

A gennaio aveva accettato la sfida Milan con l’intenzione di riprendersi la nazionale in vista dei Mondiali. Ma è andata malissimo: per Fullkrug un solo gol, tanta panchina alla corte di Allegri e l’inevitabile esclusione dalla lista dei convocati della Germania. Due le mosse sorprendenti di Nagelsmann: la prima riguarda il clamoroso ritorno di Neuer, la seconda le scelte in attacco. Ecco con quale rosa la Die Mannschaft affronterà il Gruppo E della rassegna iridata, che comprende l’esordiente Curaçao, la Costa d’Avorio e l’Ecuador.
- Germania, è tutto vero: Neuer torna per i Mondiali
- La seconda giovinezza di Neuer e il record nel mirino
- Milan, delusione Fullkrug: niente Mondiali
- Nagelsmann spiazza con le convocazioni
- I 26 convocati della Germania
Germania, è tutto vero: Neuer torna per i Mondiali
Complice la caduta in disgrazia di Ter Stegen a causa degli infortuni, Nagelsmann ha deciso di scommettere tutto sul ritorno del totem Neuer, che due anni fa – in seguito alla sconfitta contro la Spagna nei quarti di Euro 2024 giocati in casa – aveva annunciato l’addio alla Germania. Nel calcio, però, si cambia idea in fretta.
Il portierone del Bayern Monaco – 40 anni – non si è sottratto alla chiamata del ct: dopo il fallimento ai Mondiali 2022 in Qatar con l’eliminazione alla fase gironi, per il riscatto c’è bisogno soprattutto di certezze. E chi meglio di Neuer, reduce dalla sua tredicesima Bundesliga vinta e da una semifinale di Champions League, può garantire tutto questo?
La seconda giovinezza di Neuer e il record nel mirino
Chi ha detto che a 40 anni bisogna dedicarsi ad altro? Il classe 1986 nato a Gelsenkirchen ha vissuto un finale di stagione pazzesco, e non solo per il titolo vinto in patria. Ha infatti prolungato il contratto col Bayern Monaco fino al 2027 e avrà anche l’opportunità di partecipare alla sua quinta Coppa del Mondo.
Se dovesse scendere in campo, diventerà il secondo portiere a giocare in cinque edizioni diverse del Mondiale, dopo il messicano Antonio Carbajal, che ci riuscì tra il 1950 e il 1966.
Milan, delusione Fullkrug: niente Mondiali
La scelta Milan si è rivelata un boomerang per Fullkrug, che, a 33 anni, ha perso l’ultimo treno utile per i Mondiali. L’ex West Ham paga lo scarso impiego da parte di Allegri, che lo ha schierato titolare solamente in 3 delle 19 presenze totali accumulate da inizio gennaio.
Un solo gol contro il Lecce per il centravanti tedesco che, invece, con la Germania ha sempre fatto bene. Lo dimostrano i numeri: 14 reti in 24 gettoni, di cui due – contro Costa Rica e Spagna – quattro anni fa in Qatar. Nella crisi tecnica che ha investito i rossoneri Fullkrug non è riuscito a emergere, finendo fuori dalla lista dei convocati.
Nagelsmann spiazza con le convocazioni
La Germania è chiamata al riscatto dopo gli ultimi tornei deludenti. Per raggiungere lo scopo, Nagelsmann ha preferito puntare sul talento di giocatori offensivi, anziché su centravanti veri e propri. Decisamente un azzardo, soprattutto in caso di partite bloccate, quando un bomber di razza può fare la differenza.
Lì davanti il ct ha scelto Musiala, Wirtz, che a Liverpool non è riuscito a ripetere quanto di buono mostrato col Bayer Leverkusen, Sané e Havertz. Oltre a Fullkrug, l’altro grande escluso è Kleindienst: al loro posto è stato preferito il 18enne e nuovo gioiello del Bayern Monaco Lennart Karl. A centrocampo c’è Goretzka, sogno proibito di Inter, Milan e Juventus.
I 26 convocati della Germania
Portieri:
- Manuel Neuer (Bayern Monaco)
- Oliver Baumann (Hoffenheim)
- Alexander Nübel (Stoccarda)
Difensori:
- Joshua Kimmich (Bayern Monaco)
- Jonathan Tah (Bayern Monaco)
- Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
- Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
- Antonio Rüdiger (Real Madrid)
- David Raum (Lipsia)
- Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte)
- Malick Thiaw (Newcastle)
Centrocampisti:
- Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco)
- Leon Goretzka (Bayern Monaco)
- Angelo Stiller (Stoccarda)
- Nadiem Amiri (Mainz)
- Pascal Gross (Brighton)
Attaccanti:
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
- Jamie Leweling (Stoccarda)
- Jamal Musiala (Bayern Monaco)
- Leroy Sané (Galatasaray)
- Lennart Karl (Bayern Monaco)
- Florian Wirtz (Liverpool)
- Kai Havertz (Arsenal)
- Nick Woltemade (Newcastle)
- Deniz Undav (Stoccarda)
- Maximilian Beier (Borussia Dortmund)