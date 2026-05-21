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CALCIO MONDIALI

Germania, il Milan fa perdere i Mondiali a Fullkrug: torna Neuer ma Nagelsmann spiazza, le convocazioni

Niente Mondiali per il centravanti rossonero che alla corte di Allegri ha segnato un solo gol e collezionato tanta panchina. Dopo due anni di assenza Neuer si riprende la Germania

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Domenico Esposito

Domenico Esposito

Giornalista

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A gennaio aveva accettato la sfida Milan con l’intenzione di riprendersi la nazionale in vista dei Mondiali. Ma è andata malissimo: per Fullkrug un solo gol, tanta panchina alla corte di Allegri e l’inevitabile esclusione dalla lista dei convocati della Germania. Due le mosse sorprendenti di Nagelsmann: la prima riguarda il clamoroso ritorno di Neuer, la seconda le scelte in attacco. Ecco con quale rosa la Die Mannschaft affronterà il Gruppo E della rassegna iridata, che comprende l’esordiente Curaçao, la Costa d’Avorio e l’Ecuador.

Germania, è tutto vero: Neuer torna per i Mondiali

Complice la caduta in disgrazia di Ter Stegen a causa degli infortuni, Nagelsmann ha deciso di scommettere tutto sul ritorno del totem Neuer, che due anni fa – in seguito alla sconfitta contro la Spagna nei quarti di Euro 2024 giocati in casa – aveva annunciato l’addio alla Germania. Nel calcio, però, si cambia idea in fretta.

Il portierone del Bayern Monaco – 40 anni – non si è sottratto alla chiamata del ct: dopo il fallimento ai Mondiali 2022 in Qatar con l’eliminazione alla fase gironi, per il riscatto c’è bisogno soprattutto di certezze. E chi meglio di Neuer, reduce dalla sua tredicesima Bundesliga vinta e da una semifinale di Champions League, può garantire tutto questo?

La seconda giovinezza di Neuer e il record nel mirino

Chi ha detto che a 40 anni bisogna dedicarsi ad altro? Il classe 1986 nato a Gelsenkirchen ha vissuto un finale di stagione pazzesco, e non solo per il titolo vinto in patria. Ha infatti prolungato il contratto col Bayern Monaco fino al 2027 e avrà anche l’opportunità di partecipare alla sua quinta Coppa del Mondo.

Se dovesse scendere in campo, diventerà il secondo portiere a giocare in cinque edizioni diverse del Mondiale, dopo il messicano Antonio Carbajal, che ci riuscì tra il 1950 e il 1966.

Milan, delusione Fullkrug: niente Mondiali

La scelta Milan si è rivelata un boomerang per Fullkrug, che, a 33 anni, ha perso l’ultimo treno utile per i Mondiali. L’ex West Ham paga lo scarso impiego da parte di Allegri, che lo ha schierato titolare solamente in 3 delle 19 presenze totali accumulate da inizio gennaio.

Un solo gol contro il Lecce per il centravanti tedesco che, invece, con la Germania ha sempre fatto bene. Lo dimostrano i numeri: 14 reti in 24 gettoni, di cui due – contro Costa Rica e Spagna – quattro anni fa in Qatar. Nella crisi tecnica che ha investito i rossoneri Fullkrug non è riuscito a emergere, finendo fuori dalla lista dei convocati.

Nagelsmann spiazza con le convocazioni

La Germania è chiamata al riscatto dopo gli ultimi tornei deludenti. Per raggiungere lo scopo, Nagelsmann ha preferito puntare sul talento di giocatori offensivi, anziché su centravanti veri e propri. Decisamente un azzardo, soprattutto in caso di partite bloccate, quando un bomber di razza può fare la differenza.

Lì davanti il ct ha scelto Musiala, Wirtz, che a Liverpool non è riuscito a ripetere quanto di buono mostrato col Bayer Leverkusen, Sané e Havertz. Oltre a Fullkrug, l’altro grande escluso è Kleindienst: al loro posto è stato preferito il 18enne e nuovo gioiello del Bayern Monaco Lennart Karl. A centrocampo c’è Goretzka, sogno proibito di Inter, Milan e Juventus.

I 26 convocati della Germania

Portieri:

  • Manuel Neuer (Bayern Monaco)
  • Oliver Baumann (Hoffenheim)
  • Alexander Nübel (Stoccarda)

Difensori:

  • Joshua Kimmich (Bayern Monaco)
  • Jonathan Tah (Bayern Monaco)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • David Raum (Lipsia)
  • Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte)
  • Malick Thiaw (Newcastle)

Centrocampisti:

  • Aleksandar Pavlovic (Bayern Monaco)
  • Leon Goretzka (Bayern Monaco)
  • Angelo Stiller (Stoccarda)
  • Nadiem Amiri (Mainz)
  • Pascal Gross (Brighton)

Attaccanti:

  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
  • Jamie Leweling (Stoccarda)
  • Jamal Musiala (Bayern Monaco)
  • Leroy Sané (Galatasaray)
  • Lennart Karl (Bayern Monaco)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Kai Havertz (Arsenal)
  • Nick Woltemade (Newcastle)
  • Deniz Undav (Stoccarda)
  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Germania, il Milan fa perdere i Mondiali a Fullkrug: torna Neuer ma Nagelsmann spiazza, le convocazioni Mondiali 2026, i 12 gironi completi: Italia, il rammarico è doppio Ansa

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