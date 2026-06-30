La prova dell’arbitro Jayed al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts, analizzata ai raggi X, il fischietto marocchino ha ammonito quattro giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Gara difficile per l’arbitro Jayed al Boston Stadium di Foxborough, Massachusetts. Tante le proteste in campo, la maggior parte ingiustificate e qualcuna più che legittima. Trenta i falli fischiati di cui 18 ai tedeschi, quattro gli ammoniti vediamo cosa è successo.

Germania-Paraguay, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 15′ fallo in attacco di Pavlovic sugli sviluppi del calcio d’angolo: il centrocampista tedesco travolge il portiere Gill prima di poter intervenire sul pallone e l’arbitro interrompe immediatamente il gioco. Regolare al 42’ il gol di Enciso con cui si chiude il primo tempo.

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La rabbia del ct della Germania

Regolare al 54′ il pari di Havertz. Lo stesso Havert al 65′ spalle alla porta viene colpito da Cubas, cartellino giallo dovuto. Nagelsmann si arrrabbia moltissimo perché non viene concessa la regola del vantaggio: Neuer viene ostacolato da Gomez su un rinvio, ma riesce a trovare lo spazio per servire a lunga un compagno ma l’arbitro ferma inspiegabilmente il gioco, assegnando una punizione alla Germania senza estrarre alcun cartellino. Abbraccio di Alonso all’82′ su Goretzka, troppo lieve però per legittimare un penalty e si va ai supplementari.

Rigore negato e gol annullato

Al 98′ la conclusione di Woltemade viene murata da Gustavo Gomez, ma i tedeschi protestano in maniera veemente per un tocco con il braccio del difensore. L’arbitro marocchino Jayed lascia però correre. Dopo un check con il VAR, si riparte da calcio d’angolo. Al 102′ la Germania trova il gol del 2-1 con il colpo di testa di Tah. Esplode la festa in panchina ma il direttore di gara va a rivedere l’episodio al Var per un possibile blocco di Anton sul portiere del Paraguay Gill. Dopo aver rivisto le immagini al monitor il gol viene annullato tra le proteste, che portano anche all’ammonizione dei due ct Nagelsmann e Alfaro.

Le proteste dei tedeschi

Sono 4 i minuti di recupero. Ulteriori proteste dei tedeschi per un contatto in area su Woltemade, ma l’anticipo di Ojeda è pulito. Il secondo tempo supplementare inizia con un fallo a palla lontana di Havertz che gli costa un cartellino. Giallo anche per Musiala che falcia Galarza e rischia anche il rosso. Pochi secondi e parti invertite con giallo per Galarza. Si va ai rigori e la spunta il Paraguay.

Chi è l’arbitro Jayed

Jalal Jayed, marocchino, ha iniziato ad arbitrare partite di calcio amatoriale su campi di terra nel 2006, quando si è unito alla Grande Casablanca League. Nel 2015, è stato promosso salito al Botola 1 Pro, la massima serie calcistica del Marocco, dove ha diretto partite di grande rilievo come i Derby di Casablanca e Rabat. Nel 2023 è stato selezionato per la finale di Coppa del Marocco tra RS Berkane e Olympique Club de Safi. Dopo aver ottenuto, nel 2019, il distintivo FIFA come arbitro internazionale viene selezionato per i mondiali U-20 in Cile.È il primo marocchino a essere scelto come arbitro per una Coppa del Mondo dal 2002, quando fu selezionato Mohamed Guezzaz per il torneo in Corea del Sud e Giappone.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Brinsi e Akarkad con il cinese Ma IV uomo l’arbitro del match ha ammonito Cubas, Havertz, Musiala, Galarza.