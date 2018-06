Germania, retroscena su Sané

In Germania ha fatto molto discutere la mancata convocazione di Leroy Sané per i mondiali in Russia. Il giovane esterno si è reso protagonista di una grande stagione con la maglia del Manchester City e la sua esclusione è stata una grande sorpresa.

La stampa europea sta provando ad individuare i possibili motivi della decisione del commissario tecnico Joachim Low e tra questi potrebbe esserci anche un ripicca da parte del selezionatore. Sané rifiutò infatti un anno fa la convocazione per la Confederations Cup a causa di un'operazione al naso, necessaria per risolvere dei problemi di respirazione.

L'allenatore tedesco avrebbe sospettato però che si trattasse di un semplice intervento di chirurgia estetica e non avrebbe preso bene il rifiuto del giovane classe 1996, escludendolo quindi dai 23 per Russia 2018.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 13:30