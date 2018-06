Germania, torna Neuer: Ter Stegen è afflitto

Se la Germania intera sorride per il ritorno tra i pali di Neuer dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tantissimi mesi, lo fa meno Ter Stegen che già pregustava il ruolo da titolare in Russia.

Il portiere del Barcellona ha espresso tutta la sua amarezza: “Ovviamente è una situazione deludente per me perché per tutto l’anno ho giocato bene – l’ammissione di Ter Stegen – . Però rispetto la decisione del tecnico. La squadra sa che darò comunque tutto me stesso, al 200%. Se Manuel dovesse aver bisogno ci sarò, lo aiuterò e lo sosterrò. Se dovessimo vincere il Mondiale, onestamente, non sarei meno contento degli altri solo perché stavo in panchina".

SPORTAL.IT | 06-06-2018 23:45