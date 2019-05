Gerusalemme affascina anche in bicicletta

Sport e turismo vanno a braccetto in Israele. E così, dopo la maratona di Tel Aviv, che a febbraio ha visto al via quarantamila atleti, a Gerusalemme è stata la volta della GFNY, una Gran Fondo di ciclismo alla quale hanno partecipato oltre duemila ciclisti, 400 dei quali provenienti dall’estero, anche dall’Italia.

Si poteva scegliere se gareggiare sulle distanze di 130 chilometri, 70 o 28, quest’ultima riservata ai più giovani, ma tutti hanno avuto modo di cimentarsi su un percorso unico, che ha attraversato le strade della città e si è snodato lungo i principali siti storici: sono state per esempio costeggiate le mura della Città Vecchia, ammirando la Porta di Giaffa, per poi passare a un tracciato differente, fatto di natura incontaminata e di tanto verde. Le pendenze hanno esaltato i partecipanti, che in continuazione hanno dovuto modificare il proprio approccio alla competizione, fatta di discese, salite ma anche di tratti pianeggianti nei quali recuperare.

A vincere la 130 chilometri è stato un israeliano, il talentuoso Aaron Hitman, che l’anno precedente si era piazzato al secondo posto e che ha confermato tutta la sua forza chiudendo in poco più di 4 ore la sua gara. Alla fine, però, hanno vinto tutti, come ha sottolineato Ilanit Melchior, direttore del turismo presso la JDA (Jerusalem Department Authority, ndr). “Il numero di partecipanti aumenta di anno in anno: gli stranieri sono addirittura raddoppiati rispetto al 2018. Significa che sport e turismo insieme sono qualcosa di vincente”.

E in effetti è quello che è successo anche stavolta, perché scesi dalla bicicletta i corridori hanno poi proseguito la loro esperienza in Israele: visitata Gerusalemme c’è chi è andato subito a Tel Aviv, per fare un bagno ristoratore, chi ha puntato sul Mar Morto, dove a febbraio è andata in scena la ‘Dead Sea Marathon’, a 400 metri sotto il livello del mare, e chi invece, per esempio, ha scelto di recarsi nell’incantevole Masada, una fortezza teatro di una toccante vicenda, simbolo dell’ebraismo.

