Gervinho adesso suona la carica: 'Europa!'

Il suo spettacolare gol contro il Cagliari ha fatto il giro del mondo. Gervinho lo sa bene. Ma soprattutto sa che è stato molto importante per riuscire a battere i sardi e dare così continuità al clamoroso successo del 'Meazza' con l'Inter.

"Per noi restare in A sarà come arrivare primi. E garantisco che ce la faremo. Ma il Parma non è una piccola squadra e io voglio riportarla dov’è stata tanto tempo fa, in cima all’Europa" dice l’ivoriano del Parma alla Gazzetta dello Sport.

"Quando non sono al campo di allenamento sto con la mia famiglia: playstation e musica africana" aggiunge l'ex romanista.

