Gervinho come Weah: il Parma abbatte il Cagliari e vola

Parma-Cagliari 2-0 fa volare i ducali, alla seconda vittoria consecutiva in campionato dopo quella di San Siro ai danni dell'Inter. Una rete per tempo per i ragazzi di Roberto D'Aversa, al cospetto di un Cagliari che soprattutto nel primo tempo ha macinato gioco senza però impensierire più di tanto la retroguardia dei padroni di casa.

Il vantaggio è arrivato al 20' del primo tempo grazie a Roberto Inglese, abile a sfruttare un'indecisione tra Cragno e Romagna e andare a rete. Il gol è stato convalidato dopo un lungo consulto tra l'arbitro e il Var, per il sospetto di una carica sul portiere che poi non è stata sanzionata come tale.

A far esplodere il Tardini ci ha però pensato Gervinho, autore al 47' del raddoppio dopo un'azione in solitaria partita dalla sua area e conclusa con una sassata dopo aver superato in dribbling mezzo Cagliari.

Una prodezza degna di George Weah che ora fa sognare D'Aversa e la sua squadra. Questo Parma ora ha la netta sensazione di poter andare lontano.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 17:20