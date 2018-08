Gervinho, l'intermediario: 'Parma squadra ideale'

Il debutto con la maglia del Parma è stato promettente, se è vero che gli unici pericoli alla porta della Spal i crociati li hanno portati dopo l’ingresso di Gervinho, destinato a essere titolare contro la Juventus e magari ad approfittare degli spazi che la squadra di Allegri potrebbe concedere.

L’attaccante ivoriano è la speranza principale cui si attaccano allenatore, società e compagni nella caccia alla salvezza e all’ex romanista l’entusiasmo non manca, come svelato da Pino Calabria, intermediario della trattativa, in un’intervista a 'Tuttomercatoweb': “Il Parma è la squadra ideale per lui, perché gioca basandosi sul contropiede, così si esaltano le caratteristiche di Gervinho. Poi la società lo ha voluto fortemente e il ragazzo appena arrivato si è subito sentito a casa. Lo hanno accolto a braccia aperte”.

“Trattare con i cinesi non è mai facile – ha proseguito Calabria – c’è stata qualche piccola noia burocratica, ma i comportamenti sono stati sempre esemplari e alla fine hanno capito che la volontà del giocatore era di tornare in Italia".

Secondo il mediatore di mercato la squadra di D'Aversa ha tutto per raggiungere la salvezza: “Il Parma mi ha fatto un’impressione positiva, l’organico è buono, come l’organizzazione di gioco: penso che un colpo come Gervinho sia quello che ci voleva per portare entusiasmo alla piazza".

SPORTAL.IT | 27-08-2018 22:10