Gervinho manda un segnale al Parma

Il futuro di Gervinho è un rebus dopo quanto successo negli ultimi giorni di mercato. Il giocatore è attualmente fuori rosa nonostante il fallimento della trattativa con il club qatariota. Sui social il club manager Alessandro Lucarelli ha spedito un altro messaggio all'ivoriano: "Un gruppo diventa una squadra quando le persone condividono e accettano un metodo di lavoro, nel rispetto dei ruoli e delle regole, e sono consapevoli degli obiettivi collettivi da raggiungere". Cit. Julio Velasco".

Intanto lo stesso Gervinho ha mandato un segnale via social, mettendo un like sul post che il Parma ha pubblicato dopo la partita pareggiata in extremis alla Sardegna Arena. Il giocatore sta provando a ricucire.

SPORTAL.IT | 02-02-2020 11:40