Gervinho, niente Juventus

Niente Juventus per Gervinho. L'attaccante del Parma è stato sottoposto a un controllo per la recente lesione ai flessori della coscia sinistra a causa del persistere di una sintomatologia dolorosa durante un'attività di alta intensità.

Gli esami della punta ivoriana hanno "evidenziato una zona fibrotica che risulta a rischio di recidiva, pertanto l’atleta eseguirà un programma di riabilitazione differenziato per la prossima settimana e non sarà disponibile per la gara di domenica sera", spiega il club crociato in una nota.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 22:11