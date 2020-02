Gervinho, niente Qatar: futuro in bilico

Nonostante gli sforzi dell'ultimo giorno di mercato invernale, Gervinho non andrà in Qatar, almeno per il momento. Il trasferimento del giocatore dal Parma verso l'Al Sadd, come riporta 'Sport Mediaset', non è andato in porto nonostante il club gialloblù avesse consegnato tutti i documenti, compresa la firma del giocatore, a pochi minuti dalla chiusura ufficiale del calciomercato.

Il problema sarebbe legato, infatti, non alla documentazione in sé ma al transfert dal Qatar e oggi, in conferenza stampa, l'allenatore del club qatariota Xavi ha commentato: "Mi sarebbe piaciuto averlo adesso, proveremo a prenderlo l'anno prossimo".

Resta da capire quale sia il futuro immediato del calciatore ivoriano: Gervinho non si è presentato agli ultimi tre allenamenti manifestando apertamente la volontà di lasciare Parma e i dirigenti crociati stanno valutando le modalità con le quali tutelare gli interessi del club.

SPORTAL.IT | 01-02-2020 18:59