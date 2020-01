Gervinho-Parma: ore concitate

Dopo un anno e mezzo il Parma e Gervinho, vicino a prendere la strada del Qatar, potrebbero separarsi. Secondo il Corriere dello Sport l’ivoriano avrebbe accettato la proposta dell'Al-Sadd, società militante nella massima serie qatariota la cui squadra è allenata dall'ex giocatore del Barcellona Xavi.

Ora – aggiunge il quotidiano romano – si attende il via libera dei ducali, che sta riflettendo sull'offerta ricevuta per il giocatore più importante in rosa.

SPORTAL.IT | 31-01-2020 09:54