Gervinho: "Parma? Un colpo di fulmine"

L'attaccante del Parma Gervinho in un'intervista al Guardian ha raccontato alcuni retroscena del suo arrivo nel club crociato: "Il ritorno in Italia è nato tutto da una telefonata di Daniele Faggiano. Abbiamo parlato pochi minuti e abbiamo trovato subito l'accordo. E' stato rapidissimo, deciso ed entusiasmante. Mi sono innamorato del progetto immediatamente. Non poteva iniziare al meglio questo campionato, molti pensavano non fossimo all'altezza della Serie A, ma siamo partiti benissimo. L'obiettivo rimane la salvezza ma dopo potremo divertirci a lottare per qualche sogno".

Poi si leva alcuni sassolini dalle scarpe: "Ho avuto qualche infortunio e per questo tutti pensavano fossi finito. Ma si sbagliavano. Dobbiamo dare il massimo in ogni settimana, in Cina ci sono diversi giocatori stranieri e questo stimola i giocatori cinesi a dare il massimo. Non mi sono mai lasciato andare, devi tenerti in forma anche in Cina perchè devi fare bene e non è semplice".

SPORTAL.IT | 23-11-2018 12:20