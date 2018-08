Gervinho pensa al Parma e all'Africa

Fiore all'occhiello dell'estate di mercato del Parma, Gervinho è pronto a debuttare nella trasferta di Ferrara, dopo il “sofferto” arrivo del transfer. L’ex attaccante della Roma è stato presentato ai nuovi tifosi: "Sono contento di essere qui, è un piacere tornare nel campionato italiano, tra quelli nei quali ho giocato è uno dei migliori. Conosco la storia del Parma, abbiamo un collettivo importante, una dirigenza importante, possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, abbiamo tutto per farcela. La mia condizione fisica? Sono a disposizione dell'allenatore, non gioco match ufficiali da due o tre settimane ma non ho problemi".

Presente anche il ds Faggiano, che ha parlato dello sforzo economico compiuto dal club per assicurarsi l’ivoriano, motivato dalla possibilità di partecipare alla Coppa d’Africa 2019 in Camerun: "Gervinho è venuto con lo spirito giusto, vuole fare bene per la Coppa d'Africa. È stata un'operazione dura per le nostre casse, ma lui ci è venuto incontro. Domenica non è venuto alla partita perché è andato a prendere i documenti necessari per potersi allenare già dal martedì successivo e questo dimostra quanta voglia abbia di mettersi a disposizione".

SPORTAL.IT | 24-08-2018 21:20