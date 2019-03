Gestaccio Ronaldo, Emre Can dice la sua

Intercettato dai microfoni della Bild, Emre Can ha parlato della decisione di Allegri di schierarlo come difensore conro l'Atletico Madrid: "Tatticamente non avevo mai fatto niente di simile, la linea passava in continuazione da tre a quattro".

"Si è rivelata una mossa geniale dell’allenatore, da vero giocatore di scacchi, il suo piano è riuscito alla perfezione".

La Juventus è in attesa del verdetto UEFA sull'esultanza di Cristiano Ronaldo: "Per me è autorizzato ad esultare e rispondere come crede, dopo quello che ha fatto Simeone all'andata. Tutti sapevamo a chi fosse indirizzato quel gesto".

"Sono stato felicissimo che abbia segnato tre gol perché non è stato facile a Madrid: ha dovuto ingoiare parecchi bocconi amari" ha concluso il tedesco.



SPORTAL.IT | 20-03-2019 17:20