Gestione piloti Ferrari, Domenicali tranquillo

"Un consiglio a Binotto per gestire Vettel e Leclerc? Mattia è un fratello e un amico, agli amici si danno consigli personali in privato quando ci si vede. Sono convinto che le lezioni prese, anche con qualche spaccatura di venti negli anni scorsi, serviranno perché questo non sia un problema da gestire, Mattia ne è assolutamente consapevole". Lo ha detto a ‘Tutti convocati’ su Radio 24 l’ex manager Ferrari (ora in Lamborghini) Stefano Domenicali, a proposito della gestione del rapporto tra i piloti Vettel e Leclerc nel Team di Maranello.

E su un suo possibile ritorno al Cavallino, Domenicali ha tenuto a precisare: "La Ferrari è sempre nel cuore, ma sento la responsabilità di tutta la gente che lavora in Lamborghini con tanta passione ed entusiasmo e con la crescita che abbiamo fatto. Ora tutto il focus al 100% è per uscire da questa situazione, di lavoro ce ne sarà da fare tanto".

SPORTAL.IT | 19-03-2020 18:28