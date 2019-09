Gesto Llorente fa infuriare i tifosi della Juventus

Il bacio di Giuda o un gesto istintivo d’amore per la sua nuova piazza? Fernando Llorente non solo è stato protagonista importante nei due spezzoni che ha giocato con il Napoli, fornendo l’assist per il secondo gol di Mertens alla Sampdoria e realizzando con freddezza la rete del 2-0 al Liverpool, ma è diventato subito anche oggetto di discussioni (polemiche) sul web.

LA PRETATTICA – Lo spagnolo non è stato schierato titolare da Ancelotti nella sfida contro i Reds. Forse per confondere le acque sulla formazione era stato scelto lui per l’intervista di vigilia nella presentazione del match in sala stampa a Castelvolturno, tant’è che tanti lo avevano inserito dal 1′ nella probabile formazione ma l’ex Tottenham non ha i 90′ nelle gambe, come lui stesso ha ammesso.

L’ARMA IN PIU’ – Ancelotti però sa di avere un asso nella manica con Llorente in panchina e com’era capitato con i doriani lo ha utilizzato a gara in corso. Venendone ripagato subito, stavolta addirittura con un gol ai campioni d’Europa. E ha fatto scacco matto.

IL BACIO – Comprensibile la sua esultanza, anche per vendicarsi di quel Liverpool che gli aveva tolto la Champions nella finale dello scorso anno ma non è sfuggito un gesto particolare. Llorente ha subito baciato la maglia di quel Napoli dove è arrivato da poche settimane. Furbizia o istinto?

LE REAZIONI – Vedere un ex juventino che già bacia la maglia della sua nuova squadra ha irritato non pochi fan bianconeri che sui social hanno reagito. Chi con disgusto (“Che falsità” o anche “Llorente bacia la maglia del Napoli… ci siamo persi qualcosa?”), chi con rabbia: “Si bacia la maglia alla 2 partita giocata mi aspetto un “Juve M…” a breve …”) e chi senza scomporsi: “La differenza tra noi e loro è che noi siamo contenti quando un nostro ex giocatore segna”.

VISTA DA NAPOLI – Di tutt’altro tenore ovviamente i commenti sul fronte napoletano: “Secondo me esagerato a farlo alla prima partita..però godo perche o non colorati secondo me stanno murenno” o anche: “Anche Gonzalo ha baciato la maglia bianconera, cosa vuol dire? Llorente non è più un giocatore della Juve come Higuain non lo è più del Napoli”. Qualcuno sorride: “Folgorato sulla via del … San Paolo o anche: “È pentimento”.

GLI SCETTICI – C’è chi invece non ci dà troppo peso: “Llorente ha capito come arruffianarci…..Ma mi faccio prendere volentieri in giro da uno cosi!!” o anche: “Non dategli troppo peso ormai tutti baciano la maglia ovunque vadano”. La chiosa è equilibrata: “C’è poco da polemizzare su un bacio: Llorente dà l’anima, ovunque. Si allena a mille, non rivendica spazio, subentra ed è già in partita, a volte segna, aiuta i compagni. E’ un volto positivo del calcio, in assoluto. Il bacio significa: “Ci sono, do tutto”. Anche per il Napoli”.

SPORTEVAI | 18-09-2019 12:20