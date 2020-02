GF Vip: Barbara Alberti soffre la nomination, Wanda Nara letale

Nella prevedibilità a cui ci ha abituati questa edizione del Grande Fratello Vip, l’esuberanza argentina di Wanda Nara risolleva programma e ascolti, anche nella settimana più complicata della stagione televisivo sul fronte del palinsesto. Sanremo 2020 fagociterà l’attenzione e il pubblico, perché negarlo?

Il GF Vip, dunque, cambia collocazione improvvisandosi di lunedì a così breve distanza dall’impetuosa diatriba che si è consumata appena venerdì scorso, amplificata dall’onda forte di Barbara d’Urso e dalle sue interviste (un genere a sé). La moglie agente dell’attaccante Mauro Icardi rinsalda il suo rapporto con i social e nutre con il suo linguaggio frizzantino gli estimatori, giocando sul sottile filo della provocazione e confermandosi per animatrice di una puntata un po’ dormiente.

La scelta di Wanda Nara

Ebbene, se non fosse lì sulla poltrona, Wanda Nara a sfondare i limiti del copione con le sue improvvisazioni, che ne rimarrebbe di questo reality? Alfonso Signorini ha avuto il merito di condividere con Mediaset la scelta di affidare un po’ di brio a Wanda e a Pupo, gli opinionisti di questa edizione in cerca d’autore.

Quella vivacità televisiva che latita all’interno della casa e che neanche Barbara Alberti, maestra delle parole, ha saputo donare davvero. Anzi, anche nella sua personale diatriba con Wanda è apparsa stanca, arrendevole quasi.

Una tensione, la loro, molto più intrigante per il diverso registro rispetto a qualsiasi altra controversia tra Valeria Marini e Rita Rusic o Adriana Volpe o la fiammetta tra Pago e Serena o il presunto tradimento subito da Antonella Elia. Quello costruito tra Wanda Nara e la Alberti è allegro quanto basta. Su di noi, interpretata da Pupo tra le mura della casa di Cinecittà, è anche per loro.

I timori di Barbara Alberti

“Secondo me finirò come Carlotta, mi sentirò male. Da quando ho scoperto che possono ascoltarci anche i sussurri non posso esprimere ciò che penso in questo momento. Non mi interessa questa guerra, so bene che non dovrebbe fottermene nulla, ma mi rattrista profondamente, è una tristezza umiliante, sono molto triste, questi si magnano pure i sassi, mi irrita l’ipocrisia, non sono mai stata costretta a sopportarla e vorrei morire così, non posso cominciare adesso, è tardi. Quella (Adriana Volpe, nda) mi dice che voleva il confronto e non viene da me”, le parole della scrittrice e giornalista riferite alla sua sorte e alla scelta dell’ex Miss di uscire dal GF Vip.

Wanda Nara spietata

E quando la scrittrice ammette l’antipatia verso il televoto che l’ha trascinata in un vortice di emozioni negative, l’opinionista ha replicato con puntualità, precisa come un cecchino anche stavolta.

“Questa settimana Barbara deve stare attenta, – ha detto Wanda, nell’apparente disattenzione generale – perché succede sempre qualcosa quando va al televoto”. Parole micidiali.

VIRGILIO SPORT | 04-02-2020 15:09