GF Vip, Aruta provoca la Marini: indiscrezione su Antonella Elia

Nella diatriba Valeria Marini-Antonella Elia, è entrato prepotentemente anche Sossio Aruta. A modo suo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne – Trono Over, ha esternato la propria posizione svelando anche una parziale manifestazione della sua strategia.

Durante l’ultima notte all’interno della casa del GF Vip, la Elia e Adriana Volpe si sono dilungate in un chiarimento che ha occupato larga parte del loro tempo, fatto di interrogativi, insonnia e l’obbligo del microfono. Tra loro è emersa una difficoltà di comprensione che le vede contrapposte in maniera pressoché irreparabile. Da un lato la Elia, con le sue fragilità e l’ostilità riflessa per via della Marini, dall’altra Adriana che prosegue nel ritenere la porpria linea la più opportuna anche se a detta di Antonella a difesa dei “suoi nemici”.

Esasperato dalle confessioni notturne delle due ex amiche, Aruta avrebbe palesato il proprio desiderio di riposare. Una richiesta, la sua, inascoltata, anzi derisa dalle concorrenti. L’ex protagonista del Trono Over non avrebbe gradito e si è poi recato in giardino, riferendo che Antonella e Adriana stessero parlando della Marini.

Antonella Elia e Adriana Volpe parlano della Marini, Sossio Aruta si altera

Sossio in giardino, dove si trovava già Patrick e con la comparsa proprio di Valeriona si è sfogato: “È più di un’ora che stanno parlando, Antonella ce l’ha con Adriana perché sta dalla parte di Valeria, ho chiesto di farmi dormire, hanno una Casa intera per dormire e invece mi hanno riso in faccia”.

“Stavano parlando di te, Antonella dice che Adriana è succube di te, però non mi hanno fatto dormire così non portano rispetto”, ha ribadito Aruta. Inevitabile la difesa d’ufficio dell’ex concorrente di Temptation Island da parte della Marini: “Ma come si permette di dare fastidio a te mentre dormi, dopo avermi offesa sveglia anche le persone, non è un buon esempio. Cosa vuoi che me ne importi”.

VIRGILIO SPORT | 02-03-2020 16:43