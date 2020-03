GF Vip, tocca a Wanda Nara riportare alla realtà e al coronavirus

Quanto visto, nel corso della diretta del Grande Fratello, ha dello straordinario, dell’orribile e del tragico perché tocca gli aspetti più intimi e personali degli individui e di chi assiste a queste gestualità ai limiti della superstizione. Contro Fernanda Lessa e le sue scuse, assai forzate, è dovuta intervenire Wanda Nara dopo la spiegazione e le motivazioni di Alfonso Signorini. Ed è toccato alla moglie agente di Mauro Icardi ricondurre al buon senso e alla realtà, forse troppo distante, sia la Lessa sia i partecipanti alla querelle Marini-Elia.

Il richiamo all’emergenza coronavirus di Wanda Nara

“Abbiamo detto mille volte che da casa ci vedono tante persone. Sono contenta non abbiate nessun problema grave in famiglia, perché uno se si rivolge a Dio o a un santo chiede una cosa del genere non per la cattiva energia di un concorrente, per una cosa importante. C’è gente a casa che prega per chiedere una cosa importante, a casa. C’è tanta gente che prega per chiedere una cosa importante: è una mancanza di rispetto. Soprattutto in questo momento, sapendo questo che sta soffrendo l’Italia. C’è tanta gente che sta chiedendo pace e tranquillità con questo virus e tante cose importanti. E non per la cattiva energia di un compagno e di un concorrente”, ha affermato la Nara riferendosi ai rituali della Lessa.

Il crollo di Fernanda Lessa

Le accuse di Signorini, Pupo e Wanda Nara di fare rituali che alimentano superstizione e cattiveria gratuita nei riguardi di altri concorrenti, come il bagno con il sale oltre a farsi il segno della croce in modo improprio tutte le volte che passa Antonella Elia, hanno fatto crollare Fernanda Lessa. Dopo la diretta, la ex modella brasiliana si è ritirata in un pianto disperato: “Hanno calcato tanto per far passare il messaggio che queste cose non si devono nemmeno pensare”, ha tentato di consolarla Adriana Volpea sua volta al centro di una scena molto forte con Antonio Zequila.

La Lessa si è lasciata andare e ha confessato: “Sono stata bullizzata perché diversa, Adesso le mie bambine subiranno bullismo a scuola. Per più di un anno ho pensato a come uccidermi. Per questo ho fatto karate, per difendermi, ma non attacco mai per prima. In puntata hanno fatto vedere soltanto le cattiverie, quando hanno parlato della mia religione mi sono tornati tutti i ricordi della mia infanzia. Mi maltrattavano perché ero diversa, la gente mi prendeva in giro, diceva che ero un po’ strega, per questo mi piacciono i pupazzi perché erano i miei unici amici, da piccola non avevo amici. Mi piacciono anche gli animali perché loro non ti giudicano. Ero bullizzata anche perché sono mezza indios, io andavo in una scuola di borghesi con tutti cognomi europei, erano tutti ricchi e io ero la poveretta indios”.

VIRGILIO SPORT | 06-03-2020 09:38