GF Vip: Wanda Nara scatena i social con battutaccia sulla Alberti

Wanda Nara non è mai stata particolarmente diplomatica. Né quando si è trattato di discutere la posizione di Mauro Icardi, in qualità di moglie agente dell’attaccante oggi al PSG, né nella veste di opinionista di questa nuova edizione del GF Vip e, prima ancora, Tiki Taka.

Un ruolo, quello ricoperto nel cast del Grande Fratello Vip, che proietta Wanda verso nuovi obiettivi professionali e su cui la modella argentina punta, per consolidare la visibilità complice il convincimento condiviso pubblicamente da Alfonso Signorini con l’avallo di Mediaset, del valore aggiunto che conferirà al reality.

Non si risparmia, neanche quando le sue esternazioni potrebbero risultare involontariamente lesive di sentimenti altrui, come nel caso di Barbara Alberti, la quale è al momento “sotto indagine” per altri motivi.

Una sua frase, una sorta di freddura, ha suscitato molte reazioni sui social. A provocare una reazione così stupita e critica, in particolare su twitter, è stata una battuta che Wanda avrebbe rivolto al suo collega di sedia, Pupo, relativamente alla scrittrice e giornalista.

Wanda Nara avrebbe detto, ironica: “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. Una battuta infelice, se pronunciata dalla opinionista, che richiederebbe un chiarimento se non una smentita visto che sarebbe stata pronunciata in diretta e sentita dalla stessa Barbara Alberti, inquadrata poco dopo.

Come scritto sopra, i telespettatori non hanno lasciato cadere questa esternazione della Nara, commentandola: “Ma cosa sarebbe un’offesa? Cafona”, c’è chi sentenzia.

Eppure la showgirl argentina, nella puntata in questione, si è apertamente schierata dalla parte di Elisa De Panicis, riservando agli ex gieffini e a Salvo Veneziano protagonisti di una pagina di sessismo sgradevole ed arretrata parole molto ferme perché fossero avanzate delle scuse nei riguardi della influencer.

VIRGILIO SPORT | 17-01-2020 11:22