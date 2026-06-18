Ghana-Panama: la beffa arriva al 95', Yirenky rompe il sogno dei centroamericani ma che sofferenza sotto la pioggia

Un gol in pieno recupero regala tre punti agli africani, applausi e lacrime per i panamensi che assaporavano il loro primo punto in un Mondiale

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Sembrava destinata a essere la peggiore partita del Mondiale finora ma Yirenkyi l’ha impedito all’ultimo respiro . In un recupero pazzesco, il Ghana ha strappato una vittoria soffertissima contro un Panama che ha lottato fino alla fine. Una vittoria che potrebbe significare metà del biglietto di qualificazione per gli uomini di Carlos Queiroz . E metà del biglietto di ritorno per la squadra di Christiansen, che sa di dover battere almeno una tra Croazia e Inghilterra. Nuvole minacciose si addensano su Panama.

L’episodio decisivo al 95′

Si parte dalla fine, dal 95′, quando Yirenkyi dopo una progressione di Asante, ha sfruttato la stanchezza del Panama, con un tap-in vincente che vale tre punti.lasciando i panamensi sconsolati e demoralizzati quando lo storico primo punto ai Mondiali era a un passo.

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L’infortunio del portiere

Fin dall’inizio, sotto la pioggia battente di Toronto, è apparso subito evidente come la squadra panamense avesse lavorato con Christiansen per quasi sei anni, mentre Queiroz aveva assunto la guida della nazionale africana da poco più di due mesi: è stata la squadra americana a creare le occasioni migliori. Brividi per una bella girata di Waterman intercettata da Ati Zigi e per un tiro di Ramos finito alto. Il portiere Zigi, però, si è fatto male non è stato in grado di continuare tra i pali. E’ stato sostituito da Asare , che si rivelerà poi fondamentale con diverse parate decisive, tra cui una nei minuti di recupero.

Il Ghana si sveglia nella ripresa

Con Iñaki Williams in panchina, il Ghana non era riuscito a creare una sola occasione da gol. Tutto il contrario è accaduto all’inizio del secondo tempo, quando hanno subito messo alla prova Mosquera. Tuttavia, l’occasione più nitida è capitata a Panama, con Jesús Martínez che ha sfiorato la rete poco dopo l’ora di gioco. Lo 0-0 sembrava comunque scritto prima della giocata di Asante che ha cambiato l’inerzia del match. Il Ghana ora è primo assieme all’Inghilterra che ha superato la Croazia.