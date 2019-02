Ghezzal in crisi: rischia la nomination e di chiudere l'Isola

Alla quarta puntata dell’Isola la situazione è la seguente: fango, stanchezza e tanta voglia di televoto. Così è stato e così potrebbe essere di nuovo, considerata la palese voglia di rientrare manifestata da Abdelkader Ghezzal, procuratore sportivo oggi ed ex calciatore, che ha rischiato il televoto con Yuri Rambaldi (in lizza per l’eliminazione con Kaspar Capparoni e Sarah Altobello, per la cronaca) dopo le richieste di interrompere l’avventura televisiva in modo molto poco coerente anche secondo la conduttrice, Alessia Marcuzzi.

Insomma, tra bagni di fango (che hanno suscitato molti commenti non proprio eleganti) e la guerra di Paolo Brosio contro i mosquitos, che lo hanno stroncato e costretto a un ricovero, è un momento di stanca tra i naufraghi.

Per Ghezzal sarebbe il momento opportuno per salutare i nuovi amici (Maddaloni, in particolare) e fare rientro alla base come ha fatto Youma, per ragioni di ordine familiare. Si attende la reazione del pubblico.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2019 12:28