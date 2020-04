Ghiacci, messaggio agli abbonati

Il presidente di Trieste Mario Ghiacci, intervistato da Il Piccolo, ha parlato della questione degli abbonamenti: "La stagione si è chiusa in anticipo, sicuramente andremo incontro ai nostri abbonati. Come? Ci stiamo lavorando, qualche partner commerciale che ci possa dare una mano in questo senso lo abbiamo già trovato", sono le parole riportate da Sportando.

"Devo dire che sono molto soddisfatto perché sento molta tranquillità da parte dei nostri tifosi. Non ho registrato particolari malumori, ciononostante vogliamo fare qualcosa per chi lo scorso anno ci ha dato fiducia sottoscrivendo la tessera. E' un debito che sento di avere nei loro confronti".

SPORTAL.IT | 27-04-2020 11:59