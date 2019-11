Ghiacci: "Ora guardiamo al futuro con fiducia"

Mario Ghiacci, neo presidente della Pallacanestro Trieste, non ha nascosto la propria soddisfazione per l’accordo triennale stipulato con Allianz. "Allianz è vicina ed è stata strategica in questi anni per consolidare il ruolo e le ambizioni della Pallacanestro Trieste ma l’accordo che viene siglato oggi va oltre a tutto ciò ed è qualcosa di importante e unico per il nostro basket e per lo sport triestino: questa partnership consente di guardare al nostro futuro con fiducia e rappresenta un punto di partenza per la crescita della società in tutti i suoi aspetti" ha spiegato.

Le determinazioni prese dai soci della Pallacanestro Trieste la settimana scorsa hanno creato i prerequisiti affinché questo accordo di sponsorship potesse concretizzarsi. La attuale compagine societaria, infatti, ha proceduto a una ricapitalizzazione evidenziando così un nuovo azionariato di riferimento e ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione, il quale ha creato il corretto contesto alla nuova, importante sponsorship e aperto la strada allo sviluppo futuro.

Mario Ghiacci ha anche sottolineato come l’investimento di Allianz abbia una valenza strategica per tutta la pallacanestro italiana: "Allianz diventa oggi primaria protagonista nel basket a Trieste e nel basket italiano, portando la sua autorevolezza, la sua immagine internazionale e il suo ruolo nello sport a beneficio di tutto il movimento: tutto ciò accade in un momento strategico, nel quale vi è necessità di dare forza alla pallacanestro tutta. Da parte nostra, nei confronti del nostro main sponsor, vi è l’impegno a onorare la fiducia di Allianz e la sua volontà di essere fortemente presente a Trieste: saremo concreti, uniti, appassionati e anche ambiziosi".

SPORTAL.IT | 29-11-2019 11:40