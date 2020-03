Ghiacci: "Siamo dei professionisti"

Allianz Pallacanestro Trieste ricomincerà mercoledì i propri allenamenti. Il programma scelto da coach Eugenio Dalmasson assieme al suo staff e ai vertici della società ha il duplice obiettivo di mantenere la performance tecnica e atletica dei giocatori e al tempo stesso tutelare la salute di tutti. Per questo motivo, si effettuerà un lavoro per piccoli gruppi e incentrato sui singoli.

La preparazione, quindi, sarà molto simile a quella effettuata durante la precedente pausa, condensando il lavoro a tre giorni a settimana: mercoledì, giovedì e venerdì.

“Questo è uno sport di professionisti – ha dichiarato il presidente Mario Ghiacci – ed essere professionisti significa mantenere la propria parola, fare il proprio lavoro nelle migliori condizioni possibili. Con coach Dalmasson abbiamo scelto di proseguire l’allenamento e farlo con una cadenza regolare di tre sedute settimanali. Come tutti siamo pronti a modificare il programma non appena possibile, con l’obiettivo di tornare a giocare. Perché sia chiaro, in testa tutti noi abbiamo la voglia e la determinazione di tornare in campo. Altrimenti non saremmo professionisti. Poi se si dovranno fare scelte diverse perché la situazione lo richiederà, faremo quello dovrà essere fatto”.

SPORTAL.IT | 10-03-2020 19:33