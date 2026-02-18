Lollobrigida e Ghiotto, il vuoto dopo i Giochi: l’appello del pattinaggio italiano. Cosa succederà alla pista di Rho

Lorello e Fabris lanciano un appello per mantenere la pista di velocità che ha portato in dote tre doti all’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il futuro a Rho però è diverso

Tre medaglie d’oro e una di bronzo, fino a questo momento il pattinaggio velocità è quello che ha regalato maggiori soddisfazioni all’Italia ma i successi di Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto rischiano di far posto al vuoto. Il pattinaggio italiano, infatti, quando si spegneranno le luci su Milano Cortina tornerà a non avere a disposizione una sua casa.

Le parole di Lorello

L’Italia ha trovato un protagonista a sorpresa in questi Giochi di Milano Cortina, con il bronzo di Riccardo Lorello nei 5000 metri che era imprevedibile alla vigilia del grande evento. Anche lui come il resto della squadra chiede attenzione per il pattinaggio su ghiaccio italiano: “E’ un gran peccato e un gran dispiacere. Sarebbe bello che ci lasciassero l’impianto di Milano. E’ un peccato che dopo le Olimpiadi non resti una struttura in grado di dare continuità al movimento del ghiaccio anche perché noi passiamo tantissimi giorni fuori casa durante l’anno e vediamo molto poco le nostre famiglie”.

L’appello dell’ex Fabris

A unirsi alle voci degli atleti anche quella di un ex come Enrico Fabris, eroe delle Olimpiadi di Torino 2006 che nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ha chiesto maggiore attenzione per il movimento del pattinaggio italiano: “Dopo Torino 2006 ci fu un picco di interesse, poi siamo tornati alla normalità. Il movimento è esiguo, pochi conoscono la realtà da cui nascono queste medaglie. Senza un impianto si vive come nomadi. Ma le basi solide si costruiscono così. Invece ci affidiamo alla passione smisurata e al talento fuori dal comune di un gruppetto di persone. E’ un peccato per la pista di Milano ma si sapeva. Rimaniamo senza stadio. Ma mai come oggi lo speed skating merita un impianto indoor. Abbiamo atleti, tecnici e capacità”.

Il futuro della pista di Rho

Il pattinaggio velocità è stato uno dei grandi motori dell’Italia a queste Olimpiadi di Milano Cortina con le due medaglie d’oro (finora) di Francesca Lollobrigida, l’oro della squadra maschile e il bronzo di Lorello. Ma come era già in preventivo l’anello di ghiaccio di 40 metri costruito per i Giochi all’interno della Fiera di Rho sarà smantellato alla fine di questi giorni. I lavori fatti nella struttura ovviamente rimangono con la creazione di una Grande Arena indoor che diventa una delle arena per l’intrattenimento più grandi d’Italia. E’ in valutazione anche la possibilità di creare una struttura dedicata al pattinaggio all’interno della Fiera di Rho, ma al momento siamo ancora alla fase degli studi di fattibilità.