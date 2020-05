Ghirelli: "Il Paese soffre, spero non ci siano ricorsi"

"Io auspico che non ci siano ricorsi: mentre il Paese soffre, anche se ci possono essere valutazioni di un diritto che uno ritenga non rispettato dal punto di vista di quanto pensa, ci fosse una cosa del genere la gente ci darebbe un calcio nel sedere". All'indomani dell'assemblea che ha votato per lo stop definitivo alla serie C 2019-20, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ai microfoni di "Tutti Convocati" su Radio24 si dice consapevole che non tutti possono essere d'accordo ma data la situazione le alternative non erano molte. "Voglio premettere che è stata la più bella assemblea del mio mandato, c'è una situazione pesante e i club l'hanno affrontata con molta dignità, grande senso di responsabilità e rispetto per le posizioni di ognuno".

"Se si potesse chiudere il campionato non ci sarebbero problemi, in caso contrario ci sono due strade: l'ancoraggio alle norme federali e la scelta della soluzione che crea meno contenziosi. Pensare di trovare l'unanimità è fuoriluogo".

Sul criterio per la quarta classificata si è verificata una spaccatura, con Bari e Reggiana furiose per la promozione del Carpi: "C'è stata una votazione. La maggioranza si è espressa per il merito sportivo, che è il meccanismo più utilizzato nei momenti di difficoltà, mentre una parte ha votato per i play-off. Deciderà il consiglio federale".

SPORTAL.IT | 08-05-2020 15:35