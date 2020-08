“I club di Lega Pro vivono di botteghini, stadio e sponsor, la chiusura degli stadi per noi è come toglierci ossigeno. Con il provvedimento sul credito di imposta abbiamo qualche chance per gli sponsor. Senza pubblico non esiste calcio. La passione, i canti, i colori per noi sono vita. Dobbiamo, rispettando la situazione epidemiologica, riaprire al più presto”.

A dirlo, in un’intervista concessa a La Sicilia, è stato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

OMNISPORT | 14-08-2020 15:12