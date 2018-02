Napoli senza pace: perso per tre mesi un big della rosa

E’ un autentico calvario per Faouzi Ghoulam, che stava per tornare a disposizione del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, proprio in queste settimane dopo la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro.

Il cursore algerino sarebbe potuto essere tra i convocati per il match di giovedì in Europa League contro i tedeschi del Lipsia e invece, nell’allenamento di venerdì, ha rimediato la rottura della rotula proprio del ginocchio operato. Questa la prima diagnosi da parte dello staff medico azzurro: è stato poi programmato un consulto con l’ortopedico Mariani, a Villa Stuart, per valutare meglio l’entità di un infortunio arrivato in un momento topico della stagione che, soprattutto, costringerà il nordafricano a un nuovo lungo stop.

E nella serata di venerdì è arrivata la conferma: si tratta di frattura della rotula. Confermati anche i tempi di recupero del laterale difensivo, già sottoposto a operazione chirurgica in serata. Per lui si prospetta un ritorno in campo fissato non prima di metà aprile, anche se il Napoli ha comunicato che Ghoulam già tra un mese tornerà ad allenarsi. Scongiurato invece l’interessamento del legamento già operato: questo avrebbe ulteriormente allungato i tempi di recupero.

Nei giorni scorsi Ghoulam era stato elogiato dai compagni di squadra in virtù della determinazione mostrata in questi mesi di riabilitazione nei quali, tra l’altro, ha pure rinnovato il contratto con il club azzurro. Sarri adesso si ritrova con soli tre terzini fino alla fine della stagione.

Sabato la squadra di Sarri se la vedrà con una Lazio reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Nei partenopei cauto ottimismo attorno all’impiego di Mertens, toccato duro nel corso del derby campano con il Benevento; il dolore alla caviglia va attenuandosi. Non al meglio Albiol, in difesa al posto dello spagnolo potrebbe essere rlanciato Chiriches. Nei biancocelesti esclusione dai convocati per Felipe Anderson, dopo il diverbio dei giorni scorsi avuto con mister Inzaghi: un problema in meno per il Napoli, scosso per quanto capitato a Ghoulam.

SPORTAL.IT | 09-02-2018 16:35