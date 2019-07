Ghoulam: "Sarri alla Juventus? Come Higuain"

Ai microfoni di Sky Sport Faouzi Ghoulam ha commentato l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina degli eterni rivali della Juventus: “Con il mister abbiamo vissuto tre anni meravigliosi, poi è stata voltata pagina ed è arrivato Carlo Ancelotti. Sarà un avversario come gli altri, è un po’ lo stesso discorso di quando Higuain è andato alla Juve. Noi guardiamo al nostro percorso e pensiamo ad andare avanti”.

Dopo aver puntellato il reparto difensivo con Di Lorenzo e Manolas, De Laurentiis vorrebbe regalare al suo tecnico un rinforzo per l’attacco. L’obiettivo dichiarato è James Rodriguez ma non è tramontata l’ipotesi Hirving Lozano: “Abbiamo in attacco calciatori come Mertens e Insigne che sono fra i migliori in Europa. Poi è la società che decide sul mercato, noi pensiamo a fare il nostro lavoro“.

“Dobbiamo dare tutto perché la gente lo merita. Abbiamo un grande mister, la società sta crescendo tantissimo e punta a vincere qualcosa. In questi anni ho avuto come compagni giocatori molto importanti a livello caratteriale come Pepe Reina, un vero leader, che ci hanno trasmesso dei valori e ora tocca a me fare altrettanto, cercando di metterci anche del mio per far crescere la squadra e i giovani. L’attaccamento della città a questa a maglia è qualcosa di unico, difficile da trovare altrove”.

Carlo Ancelotti da Dimaro è uscito allo scoperto sul possibile arrivo di James Rodriguez in azzurro: “Non so se arriva, ce lo auguriamo! Lo conosco molto bene, può giocare in qualsiasi posizione del centrocampo, dietro la punta, a destra, anche perchè a noi piace utilizzare le ali pure ma giocatori che giocano dentro al campo anche se sono esterni, il posizionamento eventuale non è problema, è molto adattabile e può giocare in tante posizioni”, sono le parole riportate da TMW.

“Prenderà la 10? Figurati se sto a pensare che maglia può mettere. L’importante è che sia la maglia azzurra, e poi si vede! C’è molta attesa e frenesia, ma ci vuole tempo e pazienza”.

SPORTAL.IT | 10-07-2019 16:30