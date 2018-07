Giaccherini ha fatto la sua scelta

"Nel bene o nel male Giaccherini rimarrà al Chievo. Abbiamo sottoscritto un accordo triennale ed Emanuele non lascerà la squadra. C'è molta ansia, incredulità e timore da parte di Giaccherini per quanto sta accadendo al Chievo. Emanuele mi ha detto che il club attende con ansia di rispondere ai capi di imputazione, perché molti numeri sono sbagliati.". A dirlo, ai microfoni di RMC Sport, è stato il suo agente Furio Valcareggi.

"Il Chievo non andrebbe punito sul campo, la sanzione dovrebbe andare alla società. Non c'è riguardo del tifoso. I giocatori che hanno lottato e sudato per la salvezza non devono entrare in questa vicenda. I 15 punti di penalizzazione sarebbero la morte sportiva" ha aggiunto Valcareggi.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 13:50