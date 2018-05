Giaccherini rimarrà al Chievo

Durante un intervento ai microfoni di 'Premium Sport', l'agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi commenta così il futuro del suo assistito: "Rimane al Chievo, ha influito in maniera pesante alla salvezza. Dobbiamo modificare il contratto ma rimane, con la salvezza c'è il riscatto obbligatorio e non solo".

Riguardo la parentesi al Napoli, l'agente si toglie qualche sassolino: "Il Napoli ha incantato l'Italia, Giaccherini non ha giocato ma neanche Dybala l'avrebbe fatto. Oltre alla testardaggine di Sarri c'è da considerare che quelli davanti facevano tre gol ogni domenica, come si faceva a cambiarli?".

In conclusione, un commento sull'esito finale del campionato: "I partenopei hanno pagato qualcosa alla lunga, la Juventus è molto forte, ha più abitudine a vincere".

SPORTAL.IT | 23-05-2018 12:45