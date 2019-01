Giaccherini viola mancato: ecco perché

Emanuele Giaccherini è stato tra i protagonisti della partita tra il Chievo e la Fiorentina. L’ex juventino si è visto annullare un gol pesante, sul risultato di 0-1, perché Sergio Pellissier aveva pizzicato l’area di rigore dei viola durante la battuta di un calcio di punizione del portiere Lafont.

Episodio controverso deciso dal Var, sul quale ha fatto luce l’agente di Giaccherini, Furio Valcareggi, intervenuto a 'Radio Bruno Toscana': “Mi ha detto che tornare a centrocampo e poi vedersi annullato il gol è una sensazione bruttissima, ma è stato giusto annullarlo perché Pellissier pesta la linea".

Valcareggi ha poi svelato alcuni retroscena sul mancato approdo di Giak alla Fiorentina, sfiorato in diverse sessioni di mercato: “Siamo stati vicini due volte alla Fiorentina, una volta Corvino mi chiamò il 29 agosto, un’altra quando era al Cesena volevano prenotarlo e prenderlo a parametro zero, ma poi arrivò la Juventus. Pioli ha preferito Benassi, ma so che c’era anche scetticismo perché temevano di non riuscire poi a rivenderlo a causa dell’età".

SPORTAL.IT | 30-01-2019 19:10