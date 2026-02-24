Giacomel, nuova beffa dopo Milano Cortina: addio alla Coppa del Mondo per un problema cardiaco, come sta Tommaso

Stagione praticamente finita nel peggiore dei modi per Tommaso Giacomel, che dopo aver visto svanire il sogno di medaglia individuale a Milano Cortina deve rinunciare anche alla Coppa del Mondo a causa del malore accusato nella mass start

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Arrivano brutte notizie per Tommaso Giacomel, che dopo aver chiuso in maniera beffarda le Olimpiadi di Milano Cortina vede sfumare anche la possibilità di conquistare la Coppa del Mondo di biathlon. Il malore che lo ha obbligato a ritirarsi dalla mass start di venerdì 20 febbraio si è rivelato essere di natura cardiaca e gli impedirà di tornare ad allenarsi nelle prossime due settimane, togliendogli così ogni chance di rimonta in classifica sul francese Eric Perrot.

La beffa a Milano Cortina

Dopo la medaglia d’argento conquistata nella staffetta mista, le Olimpiadi di Milano Cortina hanno regalato solamente delusioni a Giacomel, con l’ultima particolarmente dolorosa. Il nativo di Vipiteno era uno degli italiani più attesi ai Giochi in casa, ma nelle gare individuali (così come nella staffetta maschile) sono arrivate solo delusioni per lui, che non è mai andato oltre il sesto posto nella 20km.

Una tendenza che Tommaso sperava di invertire venerdì 20 febbraio in occasione dell’ultimo appuntamento olimpico per il biathlon maschile nella mass start 15km, dove però Giacomel ha subito la beffa più atroce, venendo obbligato a ritirarsi da un malore improvviso quando si trovava in testa.

Il comunicato FISI

Un malore improvviso che inizialmente sembrava non essere stato niente di che, salvo poi emergere un problema di natura cardiaco come comunicato dalla FISI, che ha svelato come Giacomel non potrà allenarsi fino al superamento dei prossimi controlli che verranno effettuati tra due settimane: “Tommaso Giacomel ha concluso la serie di indagini diagnostiche presso l’ospedale Galeazzi di Milano svolte dalla Commissione Medica FISI in collaborazione con il professor Daniele Andreini, dove è stato sottoposto ad una TAC, ad una risonanza magnetica e ad un test da sforzo massimale, tutti risultati nella norma. Un successivo studio elettrofisiologico ha evidenziato un’anomalia di conduzione elettrica a livello atriale che ha consigliato una successiva ablazione, già effettuata e perfettamente riuscita. Tommaso verrà dimesso giovedì mattina e fra due settimane si sottoporrà ad ulteriori controlli già programmati che, una volta superati, gli consentiranno di tornare ad allenarsi regolarmente”.

Addio alla Coppa del Mondo

Al momento non c’è alcun motivo di allarme per le condizioni di Giacomel, ma rimane il forte dispiacere per la rinuncia alla Coppa del Mondo, dove Tommaso si trovava al secondo posto a soli 37 punti di distanza dal leader Perrot a sette appuntamenti dal termine della stagione che terminerà il 22 marzo, solamente dodici giorni dopo che l’azzurro potrà ottenere il via per allenarsi. Una vera beffa che si somma a quelle di Milano Cortina per un atleta che dopo un inizio di stagione da fenomeno chiuderà senza trofei individuali, a parte forse la conquista della classifica sprint dove al momento si trova al comando con 309 punti, 35 in più di Sebastian Samuelsson secondo.